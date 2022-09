Em Tarauacá jovem é morto pela Polícia Militar após reagir a abordagem

- Publicidade -

Marcos de Souza Mesquita, de 21 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, 21, ao avançar em um policial armado com um terçado, segundo informações da Polícia Civil. O militar reagiu e o homem acabou morto. Caso aconteceu no bairro Triangulo, em Tarauacá.

Conforme as informações da polícia, Mesquita estaria com uma roçadeira e um terçado fazendo derrubada e queimada, em uma propriedade particular. Com isso, a polícia foi acionada.

Com a chegada da PM, o homem não quis diálogo, nervoso e com o terçado avançou contra um policial militar. Conforme o boletim de ocorrência, o militar deu várias ordens de parada, e que ele soltasse o objeto, o que não foi obedecido. Com isso, foram efetuados dois disparos contra ele que morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

A Polícia Civil também foi acionada e deve investigar o caso. O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para fazer os exames cabíveis.

A Gazeta do Acre