Em supermercado, homem é agredido por seguranças; Veja vídeo

Um homem foi agredido por dois seguranças dentro de um supermercado em Salvador, capital da Bahia. O crime aconteceu no bairro de São Caetano, nessa quinta-feira (1º/9), e é investigado pela Polícia Civil do estado.

A vítima teria realizado uma compra no estabelecimento, mas ao tentar pagar a conta o funcionário do supermercado informou que o seu cartão não teria passado. Contudo, quando o cliente chegou em casa, verificou a fatura do cartão e constatou que o valor teria sido cobrado. As informações são do g1.

Ao verificar a fatura do cartão, o homem teria voltado ao estabelecimento onde teria sido agredido por dois seguranças do local que tentaram levá-lo para uma sala isolada.

Após as agressões, a vítima chamou a Polícia Militar que encaminhou todos os envolvidos para a delegacia de São Caetano.

O homem será submetido ao exame de corpo de delito e as imagens das câmeras de seguranças foram recolhidas para auxiliar nas investigações da 4ª Delegacia Territorial de São Caetano.

O Metrópoles entrou em contato com a delegacia que investiga o caso e com a prefeitura de Salvador, mas não teve respostas até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.