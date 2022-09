Em setembro Aneel mantém bandeira verde

- Publicidade -

Confirmando a expectativa, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manteve a bandeira verde para o mês de setembro pelo quarto mês consecutivo. Em junho, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) manifestou a possibilidade de manter a conta de luz sem tarifa extra até o fim do ano.

Como justificativa, a ONS apontou “um pleno atendimento” na geração de energia até o fimdo ano, num cenário distante da escassez hídrica enfrentada nos últimos anos. Nos anos anteriores, o fornecimento de energia esteve comprometido pela falta de chuvas, quando foi necessário utilizar o volume morto de rios para manter o abastecimento de água.

Criado pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica, especialmente quando as condições de geração não são favoráveis. A bandeira será válida para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional.

No cenário mais otimista, a expectativa é de que os reservatórios atinjam 55,7%, podendo chegar a dezembro com 30 pontos percentuais a mais do que o verificado no ano passado, diz o órgão.