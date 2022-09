Em Setembro, Amazonas tem o pior índice de queimadas dos últimos 24 anos

O mês de agosto lidera o ranking de meses com os maiores focos de queimada registrados pelo Inpe no Amazonas, em 2022. Foram 8.116 focos de calor, número que corresponde mais da metade do consolidado do ano no estado, que é, atualmente, de 15.315.

O município de Lábrea, no Sul do Amazonas, está em terceiro no consolidado do ano das cidades que mais tem queimadas. São 3,392, de 1º de janeiro até 15 de setembro.