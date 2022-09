Em Rodrigues Alves, incêndios de grandes proporções queimam 20 hectares de mata

- Publicidade -

Dois incêndios em área de vegetação foram registrados na cidade de Rodrigues Alves, interior do Acre, nessa quinta-feira, 22. Os estragos foram de pelo menos 20 hectares queimadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram deslocadas guarnições da corporação que também contou colm apoio de Brigadistas e da equipe da Força Nacional.

O primeiro foco foi registrado por volta de 12h, sendo contido por volta de 13h30. Ness primeiro foi atingida uma uma área de cerca de 5 hectares, o que correspodner a 50 mil metros quadrados de acordo com o CBM-AC. No local, foram usadas técnicas de abafamento e resfriamento, e os agentes envolvidos conseguiram evitar a propagação das chamas e salvar uma criação de bovinos da localidade.

Um segundo incêndio ocorreu momentos depois em uma área bem próxima a do primeiro, região que dá acesso à balsa. Nesse que foi bem maior, foi usado um caminhão de incêndio e utilizados cerca de 4 mil litros de água e o auxílio de 15 brigadistas do município no combate às chamas. A operação durou cerca de 3 horas, finalizando por volta de 21h30. A aérea atingida foi de cerca de 15 hectares, 150.000 m². Mas, o fogo foi controlado e, com o apoio dos envolvidos, conseguiu-se evitar a propagação e maiores danos.