Em Rio Branco Projeto Hortas e Fazendinhas nas Escolas já é uma feliz realidade

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria municipal de Educação (Seme), promove, desde janeiro deste ano, o Projeto Hortas e Fazendinhas nas Escolas. O projeto tem o objetivo de conscientizar os alunos sobre a prática da alimentação saudável e da conservação do solo, além de estimular a cultura do agronegócio.

Nesta terça-feira (20), os alunos da Escola Chrizarubina Leitão realizaram uma feirinha com os produtos cultivados por eles, incentivando assim, também, o empreendedorismo. As crianças venderam as hortaliças aos pais, professores e demais servidores. A feirinha foi um sucesso!

Incentivar, desde cedo, a cultura do agronegócio e do empreendedorismo é uma bandeira de vida do prefeito Tião Bocalom.

As verduras produzidas na escola também são utilizadas na merenda escolar, com receitas deliciosas de baixaria, suco verde, vinagrete e suco de rúcula. A secretária de Educação, Nabiha Bestene, provou a aprovou o suco de rúcula. “surpreendentemente uma delícia”, disse.

Um importante benefício da rúcula é o seu efeito antioxidante, que combate os radicais livres associados a doenças como o câncer e o envelhecimento precoce.

Receita de suco de rúcula com laranja e limão

Ingredientes:

5 laranjas;

10 folhas de rúcula sem o caule;

½ limão;

Gelo a gosto (opcional);

Mel a gosto.

Modo de preparo:

Espremer as laranjas e o limão no liquidificador; adicionar as folhas de rúcula e o mel e bater; finalizar com o gelo e servir imediatamente.

