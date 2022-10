Em Rio Branco, policial bate carro em meio fio e capota na Estrada Floresta

- Publicidade -

O último dia do mês de setembro, nesta sexta-feira (30), amanheceu com um acidente de de trânsito na Estrada da Floresta, na qual saiu ferido, após capotar o carro em plena avenida, um motorista que seria um policial e cujo nome não foi revelado.

O acidente ocorreu no trecho que dá acesso ao residencial Via Parque, quando o motorista, que dirigia rumo ao centro da cidade, bateu no meio fio, perdeu o controle do volante e capotou, ficando ferido. No acidente, ele alegou ter uma arma dentro do carro, a qual não foi encontrada.

As causas do acidente não foram reveladas. Pelo horário em que o acidente foi registrado, antes das 7 horas da manhã, o trânsito no local ainda é relativamente tranquilo. O veículo ficou parcialmente destruído mas o motoristas foi encaminhado pela ambulância 07 do Samu com a saúde estável, embora com ferimentos.

Pelas condições em que ficou o veículo, um Fiat do tipo Sena, de cor branca, é possível que o motorista estivesse em alta velocidade e teria se descuidado. No descuido, bateu no meio fio que divide a rodovia ao meio e sofreu o capotamento.