Em Rio Branco, Polícia Civil prende homem que fazia delivery de droga

Ao final da manhã desta sexta-feira, 2, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate ao Narcotráfico – DENARC prendeu T. D. S. (38 anos) em uma residência localizada no bairro Santo Afonso.

Em posse do investigado, os agentes encontraram 8 trouxinhas de cocaína e R$ 530,00 reais e um veículo modelo Palio, marca Fiat.

A investigação apontou que T. D. S. fazia entrega de drogas via delivery e foi preso após agentes da Denarc encontrarem entorpecentes escondidos em seu veículo, corroborando com a investigação preliminar.

O investigado recebeu voz de prisão e foi conduzido a Delegacia de Flagrantes – DEFLA para lavratura de auto de prisão em flagrante ee em seguida colocado à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Estado do Acre mantém canal aberto para denúncias onde o cidadão pode usar o aplicativo WHATSAPP para envio de seu relato/denúncia e/ou realizar ligação para o número 99922-1111. A Polícia Civil garante total sigilo das informações e do denunciante.

