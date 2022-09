Em Rio Branco Polícia Civil prende em flagrante homem em posse de droga

- Publicidade -

Nas tarde dessa quarta-feira, 21, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico – DENARC, com o Núcleo de Operações com Cães – NOC e Núcleo de Capturas – Necap prendeu, em flagrante, pelo crime de trafico de drogas, M.D.N de 30 anos de idade, no centro da cidade.

Em investigação iniciada pela Denarc, foi possível apreender cerca de 7,5 kg (sete quilos e quinhentos gramas) de maconha, que estavam escondidos em uma caixa supostamente com roupas.

A prisão do investigado e apreensão do entorpecente se deu em decorrência da colaboração da área de Segurança Corporativa dos Correios.

O preso foi conduzido a delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça.

A Polícia Civil do Estado do Acre mantém canal aberto para denúncias onde o cidadão pode usar o aplicativo WHATSAPP para envio de seu relato/denúncia e/ou realizar ligação para o número 99922-1111. A Polícia Civil garante total sigilo das informações e do denunciante.

Veja video:

Fonte: Assessoria da polícia civil