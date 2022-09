Em Rio Branco Polícia Civil apreende mais de 5kg de cocaína

- Publicidade -

Na tarde dessa quarta-feira, 21, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico – DENARC, com o Núcleo de Operações com Cães – NOC, apreendeu 5,600 kg (cinco quilos e seiscentos gramas) de cocaína.

Após trabalho do cão policial Duke, foi possível identificar uma encomenda que continha uma caixa de som, cujo interior estava recheado de entorpecente.

O material foi arrecadado à sede da Denarc, onde se iniciará a apuração para chegar aos demais envolvidos.

A Polícia Civil do Estado do Acre mantém canal aberto para denúncias onde o cidadão pode usar o aplicativo WHATSAPP para envio de seu relato/denúncia e/ou realizar ligação para o número (68) 99922-1111.

A Polícia Civil garante total sigilo das informações e do denunciante.

Fonte: Assessoria da Polícia Civil