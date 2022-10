Em Rio Branco, homem cai da garupa de motocicleta e fica gravemente ferido

- Publicidade -

Mais um acidente de trânsito foi registrado na noite desta sexta-feira, 30. Desta vez, a ocorrência foi na estrada do Mutum, km 08, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações, o piloto da motocicleta Fan, de placa NAC 2B51, identificado apenas por Francisco, estaria voltando para casa, com um colega de trabalho que ele levava na garupa.

Na altura do km 08, quando ele foi passar na ponte, percebeu que a moto estava leve, quando olhou para trás, viu seu amigo caído no chão. Francisco afirmou que não percebeu que o colega teria caído da moto. O motociclista e o garupa estavam alcoolizados, o que pode ter facilitado a vítima ter caído do veículo, e o piloto da moto não ter percebido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, e enviou a VTR (02) de suporte avançado, para socorrer a vítima no local. Quando os paramédicos chegaram, perceberam que o homem estava bastante machucado. Foi feita uma avaliação, e em seguida, a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco.

O médico do Samu informou que, o homem estava bastante agitado no momento do atendimento, teria uma possível fratura de mandíbula e uma fratura de arcada dentária, além de um sangramento na boca e no nariz.

O homem foi entregue no setor de trauma da unidade de saúde, e ficará aos cuidados da equipe médica plantonista.