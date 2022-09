Em Rio Branco, desentendimento em distribuidora termina com dois feridos a tiros

- Publicidade -

Dois jovens, identificados por Igor Júnior Lima da Silva, de 19 anos e Tarlisson Andrik Lima Lira, de 29, quase morreram no bairro Tancredo Neves, na madrugada deste sábado, 24.

Segundo informações, os rapazes se deslocaram até uma distribuidora para comprar bebidas, e durante a permanência das vítimas no local, foi iniciada uma discursão com um homem que não foi identificado até o momento.

Durante o atendimento, Igor e Tarlisson reclamaram de algo relacionado ao troco, e o homem, já alterado, foi até o interior do estabelecimento e voltou armado, efetuando vários disparos em direção aos dois jovens. Igor foi atingido por dois tiros, sendo um no braço e outro no peito. Já o outro homem, Tarlisson, foi alvejado com um disparo na mão. Após toda a ação, o atirador fugiu e as vítimas saíram em busca de socorro.

Amigos dos jovens acionaram o Samu, que enviou uma viatura de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos aos rapazes.

Após uma breve avaliação na vítima, os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel, encaminharam Igor ao Pronto Socorro de Rio Branco. Já o segundo rapaz, identificado por Tarlisson foi levado ao PS por terceiros. Ambos deram entrada na unidade de saúde estáveis.

A Polícia Militar esteve no local buscando informações sobre o acusado da dupla tentativa de homicídio, mas o homem não foi encontrado, e até o momento não foi preso e nem se apresentou na delegacia.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil.