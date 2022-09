Em Rio Branco correios realizam leilão de 39 lotes de carros e motos

- Publicidade -

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos anunciou para os dias 17 e 18 de outubro e um leilão para alienação de veículos, em Rio Branco.

De acordo com a estatal, são 39 lotes entre carros e motocicletas. A participação na licitação será exclusivamente por meio de sistema eletrônico e estará aberta tanto para pessoa física quanto jurídica.

Para participar do certame é preciso fazer um cadastro nas agências do Banco do Brasil, para obtenção de chave de identificação e senha pessoal.

O acesso ao sistema eletrônico poderá ser feito pela página de compras eletrônicas dos Correios, ou diretamente no site de licitações, na opção “Acesso Identificado”. Todas as informações podem ser consultadas diretamente no site, por meio da licitação de nº 957742.

Os interessados podem visitar os bens à venda, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h, no Centro de Distribuição 6 de Agosto, que fica na Via Verde, Bairro Amapá, onde estão 38 lotes; e também no Centro de Distribuição da Rua Floriano Peixoto, na Base, onde tem um lote disponível.

A abertura das propostas começa dia 17 de outubro às 8h. A disputa dos lotes ocorrerá da seguinte maneira:

Lotes 01 a 20 – 17/10/2022 às 14h

Lotes 21 a 39 – 18/10/2022 às 09h

Fonte/ A Gazeta do Acre