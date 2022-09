Em Rio Branco Alunos da Apae simulam votação e recebem instruções sobre as eleições 2022

- Publicidade -

Os alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Rio Branco participaram na segunda-feira, 19, de uma aula diferente sobre cidadania. Os estudantes receberam orientações sobre as eleições e aprenderam na prática como funciona o voto.

A ação foi realizada em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), que disponibilizou uma cabine de votação, com uma urna eletrônica.

“Essa atividade foi muito importante para os alunos. Eles devem entender o valor deles enquanto cidadãos, da busca pela garantida dos seus direitos mesmo que não possam votar no pleito”, disse a presidente da Apae Rio Branco, Maria do Carmo.

Acessibilidade no dia da votação

Em 2022, para promover a inclusão social e facilitar o voto de pessoas com deficiência auditiva, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprimorou os softwares já existentes e instalou novos recursos de acessibilidade nas urnas eletrônicas que serão utilizadas no pleito deste ano.

Nestas eleições, um vídeo com um intérprete de Libras será apresentado em todas as 577.125 urnas eletrônicas preparadas para o pleito, indicando para a pessoa votante, qual cargo está em votação no momento, nesta sequência: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República.

Segundo o cadastro eleitoral, o Brasil tem 427.729 (30,47% do total deste eleitorado) votantes com deficiência de locomoção; 186.647 (13,3%) com deficiência visual; e 111.813 (7,97%) com deficiência auditiva.