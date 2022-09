Em protesto por funeral de Estado de Shinzo Abe, Japonês atea fogo em si mesmo

Uma carta sobre o funeral de Estado de Abe e as palavras “Eu me oponho fortemente” foram encontradas nas proximidades do incidente.

A polícia se recusou a confirmar o incidente, que ocorreu no que seria o aniversário de 68 anos de Abe.

“Ouvi dizer que a polícia encontrou um homem que sofreu queimaduras perto de gabinete do governo e estou ciente de que a polícia está investigando”, disse o secretário-chefe do gabinete, Hirokazu Matsuno, em entrevista coletiva.

Abe, o primeiro-ministro mais longevo do Japão que renunciou em 2020 alegando problemas de saúde, foi morto a tiros em um comício de campanha em 8 de julho.

Seu funeral de Estado está marcado para 27 de setembro, com cerca de 6 mil pessoas do Japão e do exterior.

A oposição ao evento vem crescendo devido a revelações após o assassinato de Abe de ligações entre o Partido Liberal Democrata (LDP), do qual ele era um membro poderoso, e a controversa Igreja da Unificação. O suspeito da morte de Abe disse que a igreja levou sua mãe à falência.

