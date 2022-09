Em propaganda eleitoral Jorge Viana destaca potencial econômico da Amazônia aliado a preservação

- Publicidade -

Neste dia Dia da Amazônia, 5, o programa eleitoral de Jorge Viana (PT) e Marcus Alexandre (PT), candidatos a governador e vice-governador pela Federação Brasil da Esperança destacou as consequências das mudanças climáticas no planeta e em contraponto, elencou as oportunidades que o Estado pode desenvolver com o agronegócio sustentável, assegurando o fortalecimento da agricultura familiar.

“Para o enfrentamento à essas realidades, muitos países estão investindo investindo recursos. Essa é uma oportunidade de ganhar dinheiro com as florestas. Foi assim que o Acre começou. Nossos pioneiros vieram para o Estado produzir borracha”, pontuou Jorge Viana na inserção.

O ex-governador ressaltou que 85% do Acre é de florestas que podem ser exploradas e fortalecer a indústria florestal e gerar empregos.