Em “Pantanal” Zefa sofrerá grandes reviravoltas ao brigar com Filó, sofrer abusos, aparecer gravida e por fim ser expulsa da fazenda de Zé Leôncio

Desde que chegou nas terras pantaneiras, Zefa vem chamando a atenção pelos ouvidos atentos e a língua afiada. Aos poucos, a personagem foi ganhando cada vez mais destaque na trama de Bruno Luperi e passará por grandes reviravoltas até o final da novela.

A empregada, que engatou romance com Tadeu, brigará com a sogra, será expulsa da fazenda de José Leôncio e sofrerá ainda mais nos próximos capítulos de Pantanal.

Zefa quase leva tapa de Filó

Sem medir as palavras, Zefa fará comentários desagradáveis a respeito do filho que Irma carrega na barriga e deixará Filó furiosa. Após afirmar que o bebê realmente seria filho do cramulhão, a companheira de José Leôncio levantará a mão para dar um tapa no rosto da nora, mas desistirá da agressão. Zefa buscará guarida na casa de Tenório.

Abuso de Renato

Morando na casa de Tenório, Zefa passará por poucas e boas ao virar alvo da investidas de Renato. A empregada será vítima de abuso do filho do grileiro, que passará dos limites para tentar ficar com a namorada de Tadeu.

Zé expulsa Zefa da fazenda

Zefa descobrirá terrível plano de Tenório para matar toda a família de José Leôncio e correrá para contar tudo ao rei do gado. Porém, Renato conseguirá reverter o jogo e acusará a empregada de ter lhe confessado que Zé fazia de tudo para levá-la para a cama. A empregada tentará desmentir tudo mas será expulsa da fazendo pelo sogro.

Zefa engravida de Tadeu

Após finalmente se entregar a Tadeu, Zefa acabará engravidando do peão e tentará levá-lo para o altar. Tadeu dirá que só se casará com a namorada se o pai se casar com Filó, e assim acontecerá. Porém, no dia da cerimônia, o peão mudará de ideia mas acabará aceitando a união após a moça anunciar a gravidez.

Fonte/ Portal TV prime.ig.com