Em Pantanal: Alcides incorpora o cramulhão e da uma surra em Solano

Alcides (Juliano Cazarré) mostrará toda a sua fúria em Pantanal. Após ouvir uma fofoca de Zefa (Paula Barbosa), o “fivela de respeito” decidirá fazer justiça com as próprias mãos e renderá Solano (Rafa Sieg) de maneira brutal.

Apesar de quase quebrar o jagunço ao meio, o boiadeiro acabará perdendo a oportunidade de matar o assassino de Roberto (Cauê Campos) na novela das nove da Globo. Em cenas que estão previstas para irem ao ar nos próximos capítulos.

Zefa voltará a trabalhar na casa de Tenório (Murilo Benício), já que ela não conseguirá mais conviver ao lado de Tadeu (José Loreto) por conta das brigas que eles terão porque o peão não quer se casar.

Por lá, a empregada encontrará uma arma escondida embaixo da cama de Solano e logo desconfiará que o capataz esteja envolvido no atentado que José Lucas (Irandhir Santos) sofreu.

Decidida a evitar uma tragédia, ela procurará José Leôncio (Marcos Palmeira) para alertá-lo sobre a situação.

Revoltados com o que escutarão da fofoqueira, Alcides e o ex-caminheiro decidirão tirar toda a história a limpo. Durante a madrugada, eles irão até o reduto do pai de Guta (Julia Dalavia) para fazer uma busca pelo local, mas não encontrarão o revólver do bandido. A dupla renderá o pistoleiro e o levará para a fazenda do rei do gado, onde ele ficará rendido. O atual companheiro de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) aproveitará a chance para descontar toda a sua raiva e esbofeteará Solano sem dó e sem piedade. O capanga, porém, logo será resgatado por Tenório. Após perceber o sumiço do funcionário, o mau-caráter decidirá ir até a fazenda vizinha e conseguirá convencer José Leôncio de que a doméstica estará mentindo para se vingar dele. Completamente convencido de que o crápula estará falando a verdade, o todo-poderoso da região pantaneira se desculpará com Solano pela surra que ele terá levado. O pai de Jove (Jesuita Barbosa) ainda dará um cavalo ao matador de aluguel.

Fonte/ Portal notícias data.uol