Em “Pantanal” Alcides e Bruaca pagam caro por tradição

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré) estão no alvo do mais novo vilão de Pantanal, Solano (Rafael SIeg). Eles terão de lidar com um acontecimento trágico. O peão será ferido no pênis por Tenório (Murilo Benício), e a mulher assistirá à cena, horrorizada. Os dois não serão mortos, mas outras mortes ocorrerão na novela das nove.

O matador de aluguel se empenhará muito em assassinar os dois, mas um ou outro impeditivo sempre se colocará em seu caminho. Primeiro, a desconfiança de Roberto (Cauê Campos) impedirá que Solano arme planos arriscados, o rapaz, aliás, vai acabar morto pelo crápula.

Mais tarde, a vizinhança inteira começará a desconfiar do bandido. Então, ele fingirá ter ido embora e se esconderá na tapera de Juma (Alanis Guillen), pronto para dar o bote quando for possível. Mas a dona do casebre aparecerá lá, prestes a parir, e não dará chance ao azar. Ela degolará o criminoso e arrastará seu corpo como troféu.

Apesar de ter perdido o capanga, Tenório não vai desistir de se vingar. Furioso, ele decidirá tomar conta da situação por si mesmo. Na reta final do folhetim, o grileiro conseguirá sequestrar o boiadeiro e a ex-mulher. Dentro de um casebre escuro e sujo, ele vai torturar os dois, tanto fisicamente, quando psicologicamente.

O bígamo arrastará o ex-funcionário para uma sala, trancará a porta e arrancará suas calças. Do lado de fora, Bruaca só conseguirá ouvir os gritos de dor do amado, enquanto se afoga nas próprias lágrimas. O personagem de Murilo Benício largará os dois lá, sem rumo.

O amigo de Zaquieu (Silvero Pereira) se sentirá um lixo, mas sua sede de vingança aumentará ainda mais. Nos últimos capítulos, ele finalmente conseguirá dar cabo de Tenório. Alcides o atingirá com uma azagaia, espécie de lança usada para caça, e jogará o corpo do inimigo no rio. A carne do bandido servirá de refeição para as piranhas.

A saga não acabará por aí, pois Renato (Gabriel Santana) vai querer se vingar pelo pai. Ele irá atrás de Zaquieu, mas Juma conseguirá defender o ex-mordomo. Enquanto isso, Alcides descobrirá que, apesar da tortura, manteve sua virilidade. Bruaca, então, dividirá os bens de Tenório com Zuleica (Aline Borges) e começará uma nova vida no Sarandi, Paraná, junto de seu peão.

Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a novela Pantanal foi exibida em 1990 pela extinta Manchete (1983-1999). O remake da Globo é adaptado por Bruno Luperi, neto do criador da história, e ficará no ar até outubro. Em seguida, a Globo vai estrear Travessia, trama de Gloria Perez.

Fonte/ Portal notícias data.uol