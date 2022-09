Em Manoel Urbano, Polícia Civil deflagra operação, prende três, apreende armas e munições

- Publicidade -

Em desdobramento das ações desencadeadas pela Polícia Civil no município de Manoel Urbano nos últimos dias, na manhã desta sexta-feira, 16 de setembro, as equipe de policiais civís das Delegacias de Sena Madureira e Manoel Urbano, deflagraram operação de combate a criminalidade, e cumpriu 17 ordens judiciais sendo 3 mandados de prisão, e 14 mandados de busca e apreensão na cidade de Manoel Urbano.

Durante a ação policial, foi possível prender J. de A. F.de 26 anos, V. L. B. de 18 anos e apreender N. B.D. de 16 anos e J. P. de A. de 17 anos. Em posse dos flagranteados, a Polícia Civil apreendeu duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre 380, e um revolver calibre 38, além de munições intactas de calibres diversos.

Os presos já possuem passagem pela polícia pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, integrar organização criminosa, homicídio, e trafico de drogas. Ao final da ação policial, os investigados foram conduzidos a delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante, e em seguida colocados à disposição da justiça.

De acordo com o delegado Marcos Frank, os presos serão indiciados pelos crimes de Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, Receptação, Associação Criminosa, e Corrupção de Menores, Art. 12 da Lei 10.826/03, Art. 180 e Art. 288 ambos do Código Penal, ainda Art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

A Polícia cia Civil vem intensificando suas ações de combate a criminalidade em todas as regionais do Acre, e deflagrando operações específicas para neutralizar ações delituosas, sobretudo, as de tráfico de drogas que acabam fomentando outros delitos.

Em balanço, as ações no município de Manoel Urbano deflagradas pelas das forças de segurança do Acre já cumpriram mais de 40 ordens judicias, prenderam mais de 15 pessoas, dessas sete foram flagranteadas e retiraram de circulação nove armas de fogo que seriam utilizadas no cometimento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

Fonte/ Assessoria da Policia Civil