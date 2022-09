Em Londres ,opositores protestam contra Jair Bolsonaro

- Publicidade -

Opositores ao governo de Jair Bolsonaro (PL) protestaram contra o mandatário em frente à embaixada brasileira em Londres, na Inglaterra, na manhã deste domingo (18/9).

O presidente da República está no Reino Unido para participar do funeral da rainha Elizabeth II, em eventos neste domingo e na segunda-feira (19/9). Bolsonaro foi até a janela do prédio da embaixada para discursar a centenas de apoiadores que estavam no local.

Após manifestações de grupos favoráveis ao governo, opositores chegaram ao local com faixas e cartazes. Uma das placas contava com a frase “Pare, Bolsonaro, pelo futuro do planeta”.

Discurso de Bolsonaro e ataque a jornalistas

Centenas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniram em frente à embaixada brasileira em Londres por causa da chegada do mandatário à capital inglesa.

Ao descobrirem um grupo de jornalistas que acompanhavam o ato, eles se dirigiram aos profissionais com gritos de guerra. “Vai pra Cuba” e “Lixo” foram as declarações mais ouvidas.

Os bolsonaristas se reuniram desde cedo no local para receber o presidente. Aproveitando o momento, que teve até distribuição de pão de queijo por parte dos brasileiros residentes na capital, Bolsonaro fez discurso de improviso.

O presidente está em Londres para participar do funeral da rainha Elizabeth II. Ele chegou neste domingo (18/9) com a comitiva, que tem, entre outras pessoas, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, os filhos Flávio e Eduardo e o pastor Silas Malafaia.

Depois de desembarcar em território britânico, o mandatário seguiu até a embaixada brasileira, onde foi recebido por muitos apoiadores.

Metrópoles