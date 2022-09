Em Londres: Milhares de súditos acompanham cortejo da rainha

- Publicidade -

Na manhã desta quarta-feira (14/9), uma multidão se reúne em frente ao Palácio de Buckingham, em Londres, para acompanhar as homenagens à rainha e o cortejo que levará seu caixão até o Westminster Hall. De crianças a idosos, os súditos não seguraram as lágrimas e renderam-se à emoção.

Filas foram formadas na Albert Embankment. Espera-se que centenas de milhares de pessoas passem pelo caixão para prestar suas homenagens, com uma enorme operação de policiamento em andamento.

Todos os envolvidos na procissão do caixão da rainha para Westminster Hall “sentem a gravidade deste dia muito solene”, disse a capitã Amy Cooper, da Tropa Real de Artilharia do Rei, em entrevista à BBC.

“Apesar da pressão, planejamos realizar o melhor desfile de nossas vidas. Nunca vi soldados tão dedicados e motivados (…) Alguns dos melhores cavalos do país também estarão envolvidos”, afirmou, ao site britânico.

Entenda

A manhã desta quarta-feira (14/9) está agitada para a imprensa mundial e fãs da família real britânica. Acontece, em Londres, uma parte importante das homenagens à rainha Elizabeth II, que faleceu na última quinta-feira (8/9), aos 96 anos. Uma série de protocolos e um calendário rígido estão sendo colocados em prática para que tudo ocorra de maneira organizada e os ingleses tenham a chance de ver a monarca pela última vez.

O caixão com o corpo começou a ser transferido do Palácio de Buckingham, às 14h22 (horário local), e seguirá para o Salão de Westminster, onde ficará por quatro dias. Esse período é chamado de Operação Marquee. A região será vigiada 24 horas por dia por soldados que servem a casa real. O Arcebispo de Canterbury conduzirá uma pequena celebração após a chegada em Westminster.

O cortejo passou por locais importantes do centro de Londres, como Queen’s Gardens, The Mall, Horse Guards e Horse Guards Arch, Whitehall, Parliament Street, Parliament Square e New Palace Yard. O caixão foi adornado com a Coroa do Estado Imperial e transportado em uma carruagem da Tropa Real de Artilharia do Rei.

A procissão inclui o rei Charles III e membros da família real. Eles caminham atrás do carro funerário por, aproximadamente, 38 minutos. As armas serão disparadas no Hyde Park.

Centenas de milhares de pessoas poderão visitar e ver o caixão da monarca a partir das 17h. Westminster permanecerá aberto até as 6h30 de segunda-feira (19/9), dia que a rainha será enterrada. O público precisa estar preparado para enfrentar horas na fila, segundo a BBC.

Fonte: Metrópoles