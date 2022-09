Em live, Bolsonaro diz que conta com reeleição e pede votos em aliados

- Publicidade -

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deu início nesta quarta-feira (21/9) as suas lives diárias, nas quais irá fazer, conforme ele mesmo definiu, o seu “horário eleitoral gratuito”. Nas transmissões, o atual titular do Palácio do Planalto pretende pedir votos a candidatos aliados ao governo, uma vez que diz contar com a reeleição.