Em Feijó: Operação da Polícia Civil prende seis pessoas acusados de vários crimes

- Publicidade -

Na tarde da última quinta-feira, 1, a Polícia Civil em Feijó deu cumprimento a seis mandados de prisão preventiva e temporária em desfavor de F.C.L.M, de 38 anos, J.R.S.S, de 28 anos, R.S.A, de 20 anos, R.P.S, de 22 anos, W.S.S de 21 anos e L.S.L, de 22 anos.

Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal de Feijó. As pessoas presas nessa operação são investigadas de vários crimes, desde o cometimento de roubo ao crime de estupro de vulnerável.

J.R.S.S, de 28 anos foi preso temporariamente em razão de ser investigado de ter estuprado sua própria enteada, uma adolescente com quem J.R.S.S convivia na mesma residência. R.S.A, de 20 anos, foi presa preventivamente por ter participado de um assalto recente que ocorreu em um estabelecimento comercial em Feijó.

“Em 2022, a delegacia de Feijó, com apoio da Polícia Militar e Polícia Penal já deu cumprimento a mais de 130 mandados de prisão e internação, sendo a delegacia do estado do Acre que mais prendeu pessoas neste ano. Esses dados demonstram que, em Feijó, a Polícia Civil é extremamente competente, mesmo contando com efetivo bastante reduzido”, destaca Railson Ferreira.