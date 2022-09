Em evento familiar Simaria publica foto ao lado de Simone

- Publicidade -

Ao que tudo indica, Simone e Simaria estão bem uma com a outra. Além de Simaria ter marcado presença de surpresa em show feito pela irmã, ela publicou uma foto ao lado da ex-parceira de dupla nesta quinta-feira (29).

O registro foi feito no dia 12 de setembro, durante aniversário de Pawell Escrig, filho de Simaria. Vale lembrar que no dia do aniversário do sobrinho Simone fez um comentário sobre a festa.

“Vim na correria porque estava fazendo uma publicidade, saí correndo e vim aqui na Simaria para comemorar o aniversário do Pawell. Olha que bonitinha a mesinha. Está na moda futebol, hein?!”.

A cantora estava acompanhada dos dois filhos, Henry, de 8 anos, e Zaya, de 1, ambos frutos de seu casamento com o empresário Kaká Diniz.