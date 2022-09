Em Epitaciolândia, Gladson, Mailza e Ney caminham pelas ruas

- Publicidade -

A caminhada da coligação Avançar para Fazer Mais chegou em Epitaciolândia e reuniu centenas de pessoas, nesta quinta-feira, 15. Pelas ruas do município, o governador e candidato à reeleição, Gladson Cameli (Progressistas), sua vice Mailza Gomes, e o candidato ao Senado pelo (Podemos), Ney Amorim, receberam uma recepção calorosa do povo.

“Ao meu querido povo de Epitaciolândia, minhas palavras são de gratidão por esse momento. Nossa campanha sai daqui ainda mais forte. Conto com vocês para seguir com o projeto de desenvolvimento do Acre. Vamos juntos, nas ruas, lutar pelo nosso Acre”, disse o gestor estadual.

Morando há pouco menos de dois anos no Acre, seu Francisco Pereira diz que já escolheu o 11 para digitar nas urnas dia 2 de outubro. “É no Gladson que vou votar. Foi um governo que fez a diferença na vida das pessoas, sobretudo, na pandemia”, avaliou.

“Gladson foi o que nos representou melhor, por isso merece mais uma chance”, disse a moradora de Epitaciolândia, Iara Júlia da Silva, que observa a festa da multidão passando ao lado da sua casa.

Mais investimentos em Epitaciolândia

Localizado na divisa entre entre Brasil e Bolívia, Epitaciolândia recebeu incentivos importantes da gestão de Gladson Cameli. Os investimentos em Infraestrutura, reformas de escolas, abertura de ramais, abastecimento com água potável e regularização fundiária possibilitaram ao município ofertar melhor qualidade de vida ao cidadão.

O contorno do anel viário de Brasileia também contemplará Epitaciolândia, beneficiando a população local.

Gladson destinou recursos para Epitaciolândia no mandato de deputado federal

Gladson Cameli foi deputado atuante e destinou recursos para todos os municípios do Acre. Somente para Epitaciolândia, foram enviados R$800 mil para a infraestrutura da região e a pavimentação de ruas.