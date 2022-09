Em entrevista agendada para o dia 26 de setembro, Bolsonaro apresentará as propostas de governo para a Amazônia

- Publicidade -

A pedido da assessoria da campanha do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), que informou sobre novos compromissos na agenda para esta segunda (12), a entrevista foi remarcada para segunda-feira (26), no mesmo horário.

A ordem das entrevistas e as datas haviam sido definidas em julho, quando as assessorias foram informadas. Com a mudança de data e, considerando que a assessoria do ex-presidente e candidato Luís Inácio Lula da Silva informou sobre incompatibilidade de agenda para o dia 8 de setembro, quando estava também agendada a entrevista como candidato do PT, será aberta à assessoria a possibilidade de também escolher uma nova data.

Afinal, o objetivo da iniciativa com pool de 9 veículos da Amazônia com o projeto é detalhar e dar espaço aos candidatos para apresentar suas propostas para a região amazônica.

A iniciativa pioneira capitaneada pelo Grupo Liberal também conta com a participação dos grupos de comunicação Imirante, do Maranhão; A Crítica, do Amazonas; Diário da Amazônia, de Rondônia; Gazeta do Cerrado, de Tocantins; Gazeta Digital, do Mato Grosso; Roraima em Tempo, Gazeta do Acre e Diário do Amapá. Cada veículo pode fazer uma pergunta a cada candidato e todas as entrevistas contam com intérpretes da língua brasileira de sinais.

Já participaram da série “Propostas para a Amazônia” os candidatos Felipe D’Avilla (Novo), Ciro Gomes (PDT) e Soraya Thronicke (União). Nesta terça-feira (13) será entrevistado Pablo Marçal e na quarta-feira (14), Simone Tebet (MDB).

