Em entrevista a Ana Maria Braga, Murílio Benício relembra cantada que recebeu de Anitta

Nesta terça-feira (13) o ator Murilo Benício, relembrou uma cantada que recebeu da cantora Anitta. Em entrevista para o programa “Mais Você”, o artista falou sobre o momento inusitado quando a Girl from Rio admitiu que só assinava o Globoplay para ver as produções com o galã.

Murilo também afirmou que após Anitta demonstrar interesse nele, os seus filhos, Antônio, de 25 anos, e Pietro, de 16, começaram a respeitá-lo: “Foi a primeira vez que meus filhos me respeitaram de verdade (risos)”, brincou ele. Na conversa com a apresentadora Ana Maria Braga, o ator também disparou alguns elogios para a cantora:

“Ela é uma pessoa que traz orgulho ao país. Ela é um orgulho para o Brasil e ganhou um prêmio inédito para o Brasil. Sou fã dela”, disse ele. O galã ainda revelou que seus dois filhos demonstram interesse pelo mundo artístico:

“O Pietro está muito envolvido com música, ele compõe trap e disse que vai cantar no próximo Rock in Rio. Já o Antônio me ajuda demais. Ele lê tudo o que eu não consigo ler. Ele está roteirizando o novo filme que vou fazer”, contou. Os seus dois herdeiros são frutos dos seus antigos relacionamentos com as atrizes Alessandra Negrini, e Giovanna Antonelli.

Fonte: Jetss!