Em Cruzeiro do Sul, Núcleo Pacificar realiza mutirão de conciliação

- Publicidade -

Durante os dias 1 e 2 de Setembro, a Polícia Civil, por meio do Núcleo de Segurança Comunitária e Pacificação Social – Pacificar, realizou mutirão de conciliação no município de Cruzeiro do Sul atendeu mais de oitenta pessoas em processos de mediação de conflitos.

Coordenado pela Polícia Civil desde 2019, o Projeto Pacificar tem caráter totalmente social e atua há mais de quatro anos com o objetivo de dar maior celeridade nos trabalhos realizados e desafogar o número de casos de menor potencial ofensivo.

Os trabalhos de atendimento ao cidadão foram realizados na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Proteção à Criança e ao Adolescente – DEMPCA, coordenados pelo delegado Rômulo Carvalho.

Durante o mutirão foi possível concluir 4 Termo Circunstanciado de Ocorrência -TCO, 27 acordos além de 43 audiências consolidadas. Ao final, 86 cidadãos tiveram suas demandas solucionadas evitando assim a instauração de processos que por sua vez seriam enviados ao Poder Judiciário.

A ação contou com a participação da coordenação geral do Núcleo Agente de Polícia Civil, Paulo Carpegiane de Souza Campos, que disponibilizou 25 pessoas, entre mediadores do Pacificar, agentes de policia, escrivães e delegados, que trabalham para resolver conflitos por meio da mediação e conciliação em casos de crimes de lesão corporal, calúnia, difamação, injúria, ameaça, dano e outros.

Esta ação do projeto pacificar tem como fator principal, desafogar o judiciário, evitar conflitos que geram demanda judicial, prestar orientação jurídica e mediar conflitos que possam gerar processos que, na maioria das vezes, podem ser resolvidos com diálogo.

Desde sua criação em agosto de 2015, o Projeto Pacificar já realizou 4.126 atendimentos com mediação de conflitos, destes, 3.144 atendimentos tiveram acordos firmados entre as partes o que evitou demanda judicial. Comprovadamente, o projeto obteve 76,37% por cento de seus atendimentos com demandas solucionadas.

O Delegado-Geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel, acompanhou de perto todo o mutirão realizado e falou da eficácia do modal.

“Esse modal de atendimento realizado pelo Pacificar está comprovadamente, por meios de números, que sua eficácia é um demonstrativo claro que as demandas de menor potencial estão sendo solucionadas antes mesmo de gerar processos judiciais e laureado por esses resultados iremos fortalecer e ampliar cada vez mais esses atendimentos a população do Acre”, destacou o Delegado-Geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel.

Fonte: Assessoria