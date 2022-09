Em Cruzeiro do Sul, ladrão de plantas ataca em vários bairros; Veja vídeo

- Publicidade -

Nos últimos dias uma situação inusitada tem preocupado os amantes das flores em Cruzeiro do Sul.

Várias plantas que ficam em exposição nas varandas ou na frente das casas, proximo a rua, estão sendo levadas.

Rosas do deserto são as mais preferidas e estão sendo furtadas em vários pontos de Cruzeiro do Sul.

A ação do criminoso já foi registrada no bairro da Escola Técnica, Telégrafo, Colégio, Alumínio, João Alves e Centro.

Não se sabe ao exato quantas pessoas já tiveram suas plantas furtadas nos últimos meses. Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra o criminoso agindo.

Ele chega, invade a residência e foge levando a planta. Nas redes sociais o número de reclamação vem aumentando. Em sua maioria são mulheres reclamando do furto de suas plantas e pedindo providências.

Segundo delegado Lindomar Ventura, que investiga crimes contra o patrimônio, ao menos quatro pessoas já procuraram a delegacia para denunciar. Ainda de acordo com o delegado, apesar de ser planta, se identificado o autor responderá pelo crime de furto podendo permanecer preso por até 4 anos.

“Não deixa de ser um crime de furto. Independe do valor ele responde por furto. Isso está chamando a atenção e eles devem ter pra quem vender, logicamente, e estamos trabalhando para identificar essas pessoas, que irão responder por furto”, disse o delegado.

Veja vídeo:

Fonte: Juruá24horas