Em Cruzeiro do Sul: André Valadão se apresenta na Expoacre Juruá nesta sexta-feira (02)

O segundo dia de programação da Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, vai contar com a apresentação do cantor gospel André Valadão, que fará seu show na Arena do Juruá, a partir das 21 horas, desta sexta-feira, 2.

A abertura oficial da maior feira agropecuária do Vale do Juruá, promovida na noite desta quinta-feira, 1, contou com a presença do governador Gladson Cameli (PP) e do prefeito Zequinha Lima. O gestor cumpre agendas institucionais e de campanha na região.

“Estamos em total parceria com o Governo do Estado para a realização desse grande evento, estamos com as nossas secretarias em vários estandes de exposição e também atendimentos como a agricultura que estará mostrando nossa produção local como a farinha, secretaria de saúde com atendimentos, Desenvolvimento Social com cadastro único e auxílio Brasil, Cultura com Rei e Rainha da Farinha e Turismo. Esperamos que os nossos cruzeirenses possam aproveitar essa grande festa com segurança”, destacou o prefeito.

Nesta sexta-feira, as atividades começam às 15 horas com a eliminatória da prova de laço. Logo mais, às 18 horas são abertos os estandes e expositores. Já às 19 horas, o público aprecia a prova dos tambores. Os leitores do site A GAZETA conferem toda as atrações na programação abaixo.

Veja a programação completa: 1º de setembro – quinta-feira

17h – Abertura oficial da Expoacre Juruá 2022;

18h–Abertura ao público dos estandes de exposições (Sepa, Idaf, Emater, Sesacre, Secretaria Municipal de Saúde, entre outros), setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento;

20h- Início das atividades musicais nos palcos principal e alternativo;

20h- Abertura oficial do rodeio;

0h–Fechamento dos estandes de exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia na Expoacre Juruá 2022. 2 de setembro – sexta-feira

15h – Prova de laço – Eliminatória

18h–Abertura ao público dos estandes de exposições (Sepa, Idaf, Emater, Sesacre, Secretaria

Municipal de Saúde, entre outros), setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento;

19h- Prova dos três tambores;

20h – Início das atividades nos palcos principal e alternativo;

20h – 2ª Noite de rodeio – Eliminatórias;

21h – Noite Gospel – Show do cantor André Valadão;

0h –Fechamento dos estandes de exposições;

3h –Encerramento de todas as atividades do dia.

3 de setembro – sábado

17h- Final da prova de laço;

18h–Abertura ao público dos estandes de exposições (Sepa, Idaf, Emater, Sesacre, Secretaria

Municipal de Saúde, entre outros), setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento;

20h – Final do rodeio;

20h – Início das atividades nos palcos principal e alternativo;

0h – Fechamento dos estandes de exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia.

4 de setembro – domingo