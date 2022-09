Em Cruzeiro do Sul: Amigos de Gladson fazem mega carreata

- Publicidade -

Os amigos de Gladson Cameli tomaram as ruas de Cruzeiro do Sul para demonstrar todo seu apoio à eleição dos candidatos da coligação Avançar para Fazer Mais. Neste sábado, 3, juntos com Gladson, o candidato a senador Ney Amorim quer representar muito bem o Acre e Nicolau Júnior tenta emplacar mais um mandato como deputado estadual.

A carreata quilométrica percorreu os principais bairros de Cruzeiro do Sul e confirmou que o Acre está no caminho certo. Por onde passaram, Gladson, Ney e Nicolau receberam o carinho da população. Os moradores fizeram questão de ir até à frente de suas casas para acenar, fazer fotos e reiterar que, no próximo dia dois de outubro, vão confirmar os melhores nomes para continuar trabalhando pelo desenvolvimento do estado.

Sebastiana Silva saiu as pressas quando percebeu que a carreata estava se aproximando de sua casa. “Eu amo o governador Gladson Cameli. Se depender de mim e da minha família, ele vai ganhar de novo”, declarou.

Morador do bairro do Alumínio, Antônio Lopes também não tem dúvidas que o filho de Cruzeiro do Sul será reeleito governador. “O Gladson trabalhou muito por nosso estado. Não tem pra ninguém. O povo tá com ele”, afirmou.

Com Gladson, Cruzeiro do Sul avançou

O segundo maior município acreano avançou muito na gestão de Gladson Cameli. Destaque para a inauguração da primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Juruá, implantação da Oca, do Colégio Militar e Centro Integrado de Comando e Controle, duplicação da rodovia estadual AC-405, pavimentação de cinco quilômetros de ruas e Hospital de Campanha com estrutura permanente.

O fim da carreata ocorreu em frente ao comitê central de campanha. Além de inaugurar o espaço, Cameli aproveitou a oportunidade para agradecer os apoiadores e a população pela receptividade durante o percurso.

“O meu muito obrigado a essa população maravilhosa da minha querida Cruzeiro do Sul. Esse carinho do povo só nos dá a certeza que estamos fazendo um governo com mais oportunidade para todos. Tenham a certeza que o nosso segundo mandato será ainda melhor”, enfatizou.

Ney Amorim ficou impressionado com a grandiosidade da carreata e das manifestações de apoio da população. “Se depender de Cruzeiro do Sul, vamos sair vitoriosos nestas eleições. Peço a vocês esta oportunidade para fazer a diferença e ajudar o Gladson e o nosso estado lá no Senado Federal”, disse.