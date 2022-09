Em Cruzeiro do Sul acontece mutirão de conciliação pelo “Projeto Pacificar”

- Publicidade -

Na manhã desta quinta-feira, 01, a Polícia Civil, por meio do Núcleo de Segurança Comunitária e Pacificação Social – Pacificar, realizou mutirão de conciliação no município de Cruzeiro do Sul e atendeu mais de oitenta pessoas em processos de mediação de conflitos.

Coordenado pela Polícia Civil desde 2019, o Projeto Pacificar tem caráter totalmente social, e atua há mais de quatro anos com o objetivo de dar maior celeridade nos trabalhos realizados, e desafogar o número de casos de menor potencial ofensivo.

Os trabalhos de atendimento iniciaram na manhã desta quinta-feira, 01, na Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher e Proteção a Criança e ao Adolescente – DEMPCA, coordenada pelo delegado Rômulo Carvalho.

A ação contou com a participação de 25 pessoas, entre mediadores do Pacificar, agentes de polícia, escrivães e delegados, que trabalham para resolver conflitos por meio da mediação e conciliação em casos de crimes de lesão corporal, calúnia, difamação, injúria, ameaça, dano e outros.

Esta ação do projeto pacificar tem como fator principal, desafogar o judiciário, evitar conflitos que geram demanda judicial, prestar orientação jurídica e mediar conflitos que possam gerar processos que, na maioria das vezes, podem ser resolvidos com diálogo.

Desde sua criação em agosto de 2015, o Projeto Pacificar já realizou 4.126 atendimentos com mediação de conflitos, destes, 3.144 atendimentos tiveram acordos firmados entre as partes o que evitou demanda judicial. Comprovadamente, o projeto obteve 76,37% por cento de seus atendimentos com demandas solucionadas.

“A supremacia do interesse público sempre será prioridade para a Policia Civil do Acre e com essa visão entendemos que a conciliação seja ferramenta de prevenção à criminalidade, casos simples estão sendo resolvidos com diálogo e adotamos essa pratica de forma permanente para evitar que esses conflitos venham contribuir para o aumento nos índices de violência no Estado”, destacou o Delegado-Geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel.