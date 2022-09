Em comício em Santa Catarina, Lula chama Bolsonaro de “fascista” e diz que ele usa bandeira nacional

No mesmo discurso feito neste domingo em Santa Catarina, Lula disse que, se for eleito, precisará “dar um jeito” no bloco de partidos conhecido como Centrão e “mexer” no orçamento secreto, mecanismo criado no governo Bolsonaro.

“É preciso votar nos deputados do chamado ‘time do Lula’, dos partidos que me apoiam, porque se a gente ganhar a gente vai ter que dar um jeito no Centrão, a gente vai ter que mexer no orçamento secreto, a gente vai ter que cumprir o salário da enfermagem nesse país, a gente vai ter que melhorar o piso dos professores. Porque se a gente quiser melhorar a educação, a saúde, a gente tem que contratar mais gente e a gente tem que pagar”, afirmou Lula. Metrópoles