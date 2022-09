Em comemoração ao dia da independência, Mara diz que Brasil caminha para a liberdade e Acre quer a esperança de desenvolvimento

- Publicidade -

A candidata ao governo do Acre pelo MDB, deputada federal Mara Rocha e o senador Márcio Bittar foram os únicos majoritários a participar da carreata do 7 de setembro em apoio a reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. Durante o evento, Mara ao lado do seu candidato a vice-governador, Fernando Zamora disse que o Brasil continua lutando pela liberdade e que o Acre está cheio de esperança para elege-lá como governadora dia 2 de outubro.

A organização do evento formada por empresários ligados a Fernando Zamora, concentraram todo o público no estacionamento da Arena da Floresta e avenida Amadeu Barbosa e saíram em carreata pelas principais ruas da Capital acreana.

“Fiquei muito feliz com a receptividade das pessoas, muito carinho e declaração de apoio a nossa candidatura ao governo. O povo acreano pode ter certeza que vamos trabalhar muito chegando ao Palácio Rio Branco para mudar a história do Acre. Não podemos mais ver crianças morrerem nos hospitais por falta de medicamentos e atendimento médico. Queremos um Acre que venha apoiar o produtor rural, que cuide de nossas crianças e garanta escola e um ensino de qualidade. O Acre precisa de emprego e temos que focar nossas ações para fazer isso acontecer, trazendo investimento para nossa terra. E hoje nesta carreata o Acre mostra que caminha pela liberdade, e nosso compromisso é com o futuro do Brasil e com a esperança dos acreanos de dias melhores”, disse Mara no final do evento que comemorou a independência do Brasil.

Somente Mara Rocha e o senador Márcio Bittar compareceram ao evento que também teve o apoio ao presidente Jair Bolsonaro.