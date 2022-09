Em comemoração à Independência do Brasil, empresa lança promoções e vende armas com grandes descontos

- Publicidade -

A empresa Taurus, que se intitula como a maior vendedora de armas leves do mundo, está oferecendo “descontos e benefícios” especiais na venda de armas de fogo, em comemoração à Independência do Brasil, celebrada em 7 de setembro, próxima quarta-feira.

A ação, nomeada como “Semana do Brasil”, oferecerá 25% de desconto em dois modelos de carabinas, calibre 9mm e .40, e um modelo de fuzil, calibre 5.56.

Anúncio feito pela própria empresa afirma que as ofertas ficarão disponíveis entre os dias 2 e 12 de setembro. No cartaz de divulgação, consta a imagem de uma arma posicionada sobre a bandeira do Brasil.

De acordo com a empresa, os armamentos são “voltados a militares, policiais, CACs e outros consumidores que integram categorias autorizadas a adquirir estes produtos, conforme legislação vigente”.

Em nota, o CEO da Taurus, Salesio Nuhs, afirmou que a ação é “importante para firmar a data”, e alegou que a promoção irá movimentar a economia nacional e gerar oportunidades “para quem produz e quem consome”.

Desfiles de 7 de setembro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a convocar apoiadores, na quinta-feira (1º/9), para os desfiles de 7 de Setembro em Brasília (DF) e no Rio de Janeiro, em que promete estar presente. Em mais um round na disputa com o Supremo Tribunal Federal (STF) e com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o chefe do Executivo federal avisou que os atos serão para “marcar posição”.

“Não adianta protestar por liberdade quando se está preso, tem que lutar enquanto se está livre”, disse o presidente em sua tradicional live semanal, realizada na noite de quinta.

Segundo Bolsonaro, o primeiro ato se concentrará na capital federal, às 9h. “Será um grande desfile”, resumiu. De lá, o presidente segue para Copacabana, no Rio de Janeiro. “Um evento para marcar posição”, enfatizou.

No Distrito Federal, caminhões serão proibidos de entrar na Esplanada dos Ministérios. O STF incluiu a data como situação de “elevado risco” devido aos protestos convocados pelo presidente Jair Bolsonaro. Além disso, a Polícia Militar do Distrito Federal reforçará a segurança das embaixadas estrangeiras em Brasília, como parte do policiamento para a data.

Fonte/ Portal metropole.com