Em Brasília, urnas para brasileiros votarem no exterior são preparadas

As 989 urnas eletrônicas em que brasileiros residentes no exterior vão votar para presidente da República nas eleições deste ano começaram a ser preparadas em Brasília, neste sábado (10/9).

O primeiro passo é a geração de mídia que serão comportadas nas urnas eletrônicas. Essa etapa foi iniciada neste sábado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), órgão que é responsável pelas eleições no exterior.

O procedimento significa a inserção em flash cards do nome e da imagem dos candidatos a presidente da República. Também é feita a formatação das mídias de resultado que registrarão os votos dados pelos eleitores em cada urna eletrônica.

A partir de terça-feira (13/9), elas serão lacradas e enviadas ao Ministério das Relações Exteriores, que fará o despacho para 77 países onde aproximadamente 697 mil brasileiros poderão votar.

Neste sábado, durante a cerimônia de abertura do procedimento, o presidente do TRE-DF, desembargador Roberval Belinati, ressaltou a “importância de cada voto na contagem geral, inclusive daqueles oriundos dos compatriotas que residem fora do país”.

Dos 106 países onde brasileiros estão aptos a participarem das eleições de 2022, 29 receberão urnas de lona para votos em cédulas de papel porque têm apenas entre 30 e 100 eleitores.

O Nepal é o país com o menor número de brasileiros votantes: 33. Em contrapartida, os Estados Unidos possuem o maior colégio eleitoral fora do país, com 182.986 eleitores.

