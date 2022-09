Em Brasiléia, criança de 4 anos fica com dedo preso em torneira do banheiro de restaurante e mobiliza bombeiros

- Publicidade -

Bombeiros da cidade de Brasiléia, interior do Acre, tiveram que socorrer uma criança de 4 anos que estava com o dedo preso em uma peça da torneira do banheiro de um restaurante. Eloh Valentina estava com os pais e outros familiares no estabelecimento quando encontrou a peça embaixo de uma das mesas e colocou a peça no dedo.

Criança de 4 anos fica com dedo preso em torneira do banheiro de restaurante no Acre

A peça ficou presa e ela foi levada para o hospital da cidade, no último domingo (28). Após diversas tentativas de remoção, os bombeiros foram chamados até a unidade de saúde e utilizaram um alicate de corte para retirar o material.

Ao g1, a mãe da menina, Lidiane Nobre, disse que a peça fica na parte de baixo da torneira e serve para encaixar na pia. “A filha da minha prima, que tem a mesma idade dela, disse que acharam essa peça embaixo da mesa e ela colocou no dedo. Eu só vi quando ela estava chorando”, relembrou.

Ao buscar ajuda na recepção do estabelecimento, a mãe foi orientada a levar a menina para o hospital. Antes, um dos donos falou que as crianças tinham arrancado a peça do banheiro, o que Lidiane nega porque, segundo ela, a menina foi ao banheiro, mas acompanhada dela.

“O cara falou que não podia fazer nada, que tinha avisado que não eram para brincarem no banheiro. A mulher dele falou pra eu ir no hospital e chamar os bombeiros. Ela não foi no banheiro sozinha, fui com ela lavar as mãos dela porque estavam sujas de comida. Eu lavei a mãe dela, teria visto”, relatou. A reportagem não conseguiu contato com o estabelecimento.

Lidiane diz que a filha ficou bastante assustada e com o dedo bem machucado. “Tentaram colocar anestesia porque não estava pegando. Até que conseguiram, tentaram tirar com um alicate simples, não conseguiram e pegaram um outro alicate e tiraram. Ela está bem, tomou medicação e está melhor”, confirmou.

O cabo André Felício estava na equipe que ajudou a retirar o objeto do dedo de Eloah. Ele explicou que o objeto prendeu bastante a circulação do membro.

“Machucou bastante o dedo dela, não tinha como retirar com a linha e fomos cortando aos poucos, colocaram anestesia, e saiu. Chamaram a gente direto para o hospital pelo Samu, pegamos o equipamento e fomos para lá”, recordou.

Fonte: G1AC