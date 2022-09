Em Assis Brasil Prefeitura realiza abertura da Semana da Independência do Brasil

- Publicidade -

Na manhã da segunda-feira, 05 de setembro, “Dia da Amazônia”, a Prefeitura de Assis Brasil realizou em frente à sede da prefeitura, a abertura da Semana da Pátria com o hasteamento dos pavilhões Nacional, Estadual, do município, Peru e Bolívia tendo em vista a relação Internacional da Tríplice Fronteira entre os três países.

Alunos das escolas municipais, professores, funcionários públicos, vereadores e secretários, estiveram presentes no evento da semana da pátria.

O prefeito Jerry Correia fez abertura oficial parabenizando o público presente e as escolas municipais pelo trabalho e falou das festividades da semana da Pátria. “É uma data marcante em que nossa pátria celebra 200 anos de independência. Estamos com uma grande programação, teremos o tradicional desfile cívico com a participação de escolas, Exército, associação comercial, entre outras instituições e várias atividades esportivas”.

A programação da Semana da Pátria segue do dia 05 a 10 de setembro.

Fonte/ O Alto Acre