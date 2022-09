Em apoio aos atletas que representarão a universidade no campeonato ‘JUBs’ em Brasília, estudantes da UFAC realizam manifestação

- Publicidade -

Alunos da Universidade Federal do Acre (Ufac) realizaram uma manifestação, na manhã desta quarta-feira, 14, exigindo o suporte e apoio que foi prometido pela instituição aos estudantes que participarão dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), representando a universidade.

De acordo com a nota de repúdio dos atletas, a universidade se comprometeu com os estudantes e se disponibilizou em fornecer um ônibus à delegação, para a viagem que aconteceria nesta quinta-feira, 15, entretanto, na noite da última terça-feira, os alunos foram notificados da impossibilidade de participar da competição devido a problemas no transporte que os levaria a Brasília.

O campeonato ocorrerá entre os dias 18 e 25 de setembro, na Capital federal, realizado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), em parceria com a Secretária Especial de Esporte (SEME).

José Jameli Moreira é estudante de letras/francês e um dos alunos afetados pela decisão.

”Apesar de ainda estar no ‘lucro’ por ter conseguido arcar com a minha passagem, não se consegue ir para uma competição com o time incompleto. Quando soubemos da notícia, todos ficamos desnorteados. Já estava muito complicada a ida sem um auxílio financeiro…nos sentimos indo as nossas custas para representar a universidade”, lamentou o estudante.

Até o fechamento desta matéria, a reportagem não conseguiu contato com a assessoria da Ufac.

Leia a nota de repúdio divulgada pelos atletas:

Fonte/ A Gazeta do Acre