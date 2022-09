Em alusão ao Dia do Farmacêutico Conselho Regional de Farmácia promove ações sociais

- Publicidade -

Com uma vasta programação na capital acreana, o Conselho Regional de Farmácia do Acre celebra o Dia Internacional do Farmacêutico, comemorado neste domingo, 25. As atividades incluem ações sociais, que começaram na última sexta-feira, 23 e perduram por todo o fim de semana.

A programação iniciou com um curso de capacitação profissional aos farmacêuticos do Estado, que voluntariamente realizaram doação de alimentos aos Lar dos Vicentinos, instituição de caridade que abriga 48 idosos de 60 a 104 anos.

Em parceria com acadêmicos do curso de Farmácia da Estácio Unimeta, o Conselho também ofertou atendimentos de saúde, como aferição de pressão, teste de glicemia e tipagem sanguíneo na sede da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) á população.

A programação também incluiu palestras para estudantes de farmácia, com foco na elaboração da formação educacional e esclarecimento de dúvidas relacionadas a profissão.

Para fechar a programação especial em homenagem aos farmacêuticos, o conselho está produzindo e divulgando vídeos com a categoria, para que a população conheça de perto os trabalhos e atuação dos farmacêuticos nos vários setores da saúde pública.

Fonte/ A Gazeta do Acre