Em alinhamento para definir estratégias para as eleições, TRE-AC reúne forças de Segurança

Nos ajustes finais para as eleições deste ano, uma reunião reuniu representantes das forças de segurança do Acre que vão atuar no dia do pleito, na manhã desta quarta-feira, 29, no plenário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), em Rio Branco.

Na ocasião, foram elaboradas ações estratégicas para o próximo domingo, dia 2 de outubro.

O encontro, coordenado pelo presidente do TRE, desembargador Francisco Djalma, e pelo vice-presidente e corregedor eleitoral, desembargador Laudivon Nogueira, contou com a participação de representantes das policias Militar, Civil, Federal, PRF, Corpo de Bombeiros, Justiça Federal, Ministério Público Federal e Estadual.

O diretor-geral da Polícia Civil do Acre, delegado Henrique Maciel, falou sobre a importância de unir todas as forças de Segurança, e da atuação da polícia Judiciária no dia do pleito.

“Iremos trabalhar em todos os municípios. Efetivamente estaremos em Manoel Urbano, Santa Rosa, Assis Brasil e Porto Walter. Nas demais cidades estaremos de forma complementar. Vamos apoiar de forma efetiva em todo o processo eleitoral”, explicou.

O delegado da Polícia Federal, Felipe Peres Fachineli, salientou que o trabalho conjunto já está sendo feito há três meses. “Estamos fechando o planejamento com ‘chave de ouro’. Cerca de 300 agentes da Polícia Federal atuarão nas eleições, sendo 200 na capital.

O presidente do TRE, desembargador Francisco Djalma, comentou que a cada nova eleição são firmadas e reafirmadas a estabilidade, transparência, paz, segurança e absoluto respeito à soberania popular.

“Essa é a missão que nos foi dada, e essa é a missão que cumpriremos nesse domingo! Agradeço a cada um dos senhores por se fazerem presentes e colaborarem com esse esforço em favor do nosso país, da nossa sociedade. Estamos na reta final, e, com certeza, esse será um pleito tranquilo”, ressaltou o magistrado.

Alguns pontos que você precisa saber:

Uso de arma – O porte de armamento só será permitido aos integrantes das forças de segurança em serviço e quando autorizados ou convocados pela autoridade eleitoral competente.

Uso do celular – Os eleitores que estiverem portando celulares ou equipamentos de transmissão, gravação ou filmagem deverão desligá-los e colocar em uma mesa, próxima à cabine de votação.

“Segundo a resolução do TSE, a recusa em cumprir a regra acarretará o impedimento de votar, e a ocorrência deverá ser registrada na ata da seção eleitoral pelo presidente da mesa receptora. A força policial também poderá ser acionada, caso necessário, com a devida comunicação ao respectivo juiz eleitoral”, explicou o desembargador.

Lei Seca

Os Juízes das nove zonas eleitorais do Acre expediram portarias que proíbem o consumo de bebidas alcóolicas, no Âmbito do Estado, em bares, restaurantes, conveniências, lanchonetes, supermercados, mercearias e estabelecimentos similares, bem como em locais abertos ao público.

Fonte/ A Gazeta do Acre