Em 9 meses Barral y Barral diminuiu de 1.288 para 126 pessoas que esperam por cirurgia

A Secretaria Municipal de Saúde e a Policlínica Barral y Barral, vem obtendo resultados satisfatórios no esforço conjunto para zerar a fila de pacientes que buscam pequenos procedimento cirúrgico. Na fila de regulação em janeiro de 2022 havia uma demanda reprimida de 1.288 usuários do SUS aguardando agendamento. Esses pacientes estavam cadastrados desde 2018 no sistema G-MUS (Gestão Municipal de Saúde), com problemas de unha encravada, á espera de retirar abcesso, limpoma (tumoração ao redor do tecido gorduroso) e outras intervenções.

O diretor da Policlínica, Jorge Pimenta, comemora uma notícia satisfatória, que marca a excelência com que sua gestão tem atuado: atualmente constam apenas 126 usuários aguardando em fila para a realização das cirurgias.

O médico cirurgião Fabrício Lemos é um dos grandes entusiastas desse trabalho, atendendo a pacientes que necessitam desse tipo de atendimento.

“O médico consegue avaliar e realizar o procedimento cirúrgico no mesmo dia da consulta, o que alavancou significativamente a redução do número de paciente que aguardavam em fila. Eu agradeço a todos os funcionários envolvidos, ao apoio da Semsa, do Dr. Fabrício e a todos os parceiros envolvidos direta e indiretamente. Nosso planejamento obtém resultados acima das expectativas para o período, e acredito que os indicadores serão ainda mais otimistas até dezembro. Isso me deixa cada vez mais encorajado. Parabéns a todos e, em especial, aos pacientes e seus familiares”, disse o diretor da Policlínica.

Fonte: O Seringal