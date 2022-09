Em 15 dias quatro pessoas morrem em derrubadas, o último foi registrado em Manoel Urbano

- Publicidade -

Um homem de 26 anos, identificado pelo nome de Adriano Silva, morreu na manhã desta terça-feira, 06 de setembro, durante uma derrubada na zona rural do município de Manoel Urbano, interior do Acre.

De acordo com informações, a vítima trabalhava como diarista em um serviço de derrubada, quando no início da manhã, durante a serragem de uma árvore, um dos galhos caiu sobre o corpo do homem, que ainda foi socorrido a sede da propriedade, mas devido a distância para a cidade, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo foi resgatado por peritos do Instituto Médico Legal – IML, e levado ao necrotério do Hospital da cidade, para posteriormente ser resgatado e levado a sede do IML em Rio Branco.

Veja o vídeo: