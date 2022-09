Eliminadas em sua estreia nas duplas do US Open “Irmãs Williams” estão fora da competição e se despedem

- Publicidade -

Em seu primeiro torneio juntas em quatro anos, e possivelmente o último, as irmãs Serena e Venus Williams foram eliminadas na noite da última quinta-feira (01), na primeira rodada de duplas do US Open pelas tchecas Lucie Hradecka e Linda Noskova.

As Williams reviveram a parceria que chegou a conquistar 14 troféus de Grand Slam em duplas, mas desta vez foram superadas pelas tchecas por 7-5 (7/5) e 6-4 na quadra central de Flushing Meadows (Nova York), em um atmosfera menos intensa do que nos jogos de Serena desta semana.

A eliminação permite que Serena Williams se concentre na competição de simples do US Open, que ela retomará nesta sexta-feira contra a australiana Ajla Tomljanovic, número 46 do ranking mundial.

Com quase 41 anos, Serena anunciou que está na contagem regressiva para o encerramento de sua carreira, mas reluta em confirmar se a despedida acontecerá neste Grand Slam. Venus, de 42 anos, foi eliminada na primeira rodada e ainda não esclareceu por quanto tempo continuará competindo.

Na noite de quinta (01), as Williams foram recebidas por uma multidão que aplaudiu de pé na quadra Arthur Ashe, a maior do mundo (23.800 espectadores), sem as homenagens e o desfile de celebridades que acompanharam Serena nesta semana.

Contra Hradecka, de 37 anos, e Noskova, de 17, as americanas começaram com uma vantagem de 5-4 e dois set points que não conseguiram consumar.

As tchecas reagiram e venceram o set no tiebreak para a decepção da torcida americana.

Sem a tensão de que poderia ser o fim da carreira de Serena Williams, vencedora de 23 títulos de Grand Slam, o público da quadra central ainda digeria a derrota apertada no primeiro set enquanto as tchecas abriam uma vantagem de 3 a 0 no segundo.

As americanas não desistiram e esboçaram uma última reação, devolvendo o contra-ataque para empatar em 4 a 4 e ainda tiveram uma bola para quebrar novamente o saque das tchecas.

Mas desta vez Hradecka e Noskova evitaram um novo feito no Arthur Ashe e eliminaram das estrelas locais.

Fonte/ Portal Yahoo.com