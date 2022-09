Eleitor terá diversos serviços no aplicativo E-Título

O e-Título permite a consulta do local de votação, emissão de certidões de quitação e de crimes eleitorais, inscrição como mesário voluntário e justificativa de ausência às urnas. Também oferece informações sobre as Eleições 2022, por meio de notificações.

No caso de locais de votação que mudaram de endereço e de eleitores que solicitaram o voto em trânsito, os dados serão atualizados automaticamente no aplicativo, sendo possível o acesso às novas informações.

Identificação do eleitor

Caso já tenha sido feita a coleta de dados biométricos, aparecerá também a fotografia do eleitor no aplicativo. Nessa situação, a pessoa poderá usar o e-Título para se identificar ao mesário no dia da votação.

Entretanto, é importante que as pessoas, ao se dirigirem ao local de votação, levem sempre um documento oficial de identificação com foto, para o caso de haver algum problema de funcionamento do dispositivo móvel. Servem como documento oficial de identificação a carteira de identidade, carteira de categoria profissional, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho e carteira de habilitação.

Download

Ao fazer o download do aplicativo, deverão ser preenchidas informações pessoais, conforme as constantes do Cadastro Eleitoral. O usuário também deverá criar uma senha, com letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais.

É importante lembrar que o e-Título deve ser instalado com antecedência, pois no dia das eleições – 2 de outubro – não será possível baixar o aplicativo.

