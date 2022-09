Eleições: tire dúvidas sobre como votar

- Publicidade -

Faltam duas semanas para que o eleitor brasileiro volte às urnas para decidir quem vai ocupar o cargo de presidente da República, além de eleger governador, deputados estaduais, federais e senador.

Para quem ainda está em dúvida sobre as Eleições 2022, seguem algumas perguntas e respostas:

Quando acontecem as Eleições 2022?

O 1º turno das eleições será no dia 2 de outubro. Um eventual segundo turno, se necessário, será realizado no dia 30 de outubro, respectivamente primeiro e último domingo do mês.

Quem é obrigado a votar?

O voto é obrigatório para brasileiras e brasileiros entre 18 e 69 anos e facultativo para pessoas analfabetas, jovens com 16 e 17 anos e para quem tem 70 anos ou mais.

Qual o horário das eleições?

A votação será das 8h às 17h em todo o país, obedecendo o horário de Brasília. Para acompanhar esse horário, as cidades que estiverem em outro fuso horário terão horário diferenciado de votação:

Votam das 6h às 15h (horário local):

Acre e cidades amazonenses de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Amarurá, Eirunepé, Envira, Ipixuna, Tabatinga, Guajará, São Paulo de Olivença, Jutaí, Itamarati, Pauini e Lábrea

Votam das 7h às 16h (horário local):

Demais municípios de Amazonas, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Roraima e Mato Grosso

Vota das 9h às 18h (horário local):

Fernando de Noronha

Em todos os estados, o período para votação será de nove horas. Após o encerramento da votação, ou seja, às 17h (horário de Brasília), os votos começam a ser apurados e divulgados os resultados.

Para quais cargos terei de votar?

Cinco cargos estão em disputa nas Eleições 2022:

• deputado federal

• deputado estadual (ou distrital, no caso do DF)

• senador

• governador

• presidente da República

As opções na urna serão mostradas exatamente nesta ordem para escolha do eleitor, que deve digitar o número e conferir o nome e a fotografia da candidata ou do candidato, e aguardar 1 segundo antes de confirmar o voto.

Em caso de segundo turno, o eleitorado votará apenas para os cargos de governador e/ou presidente da República.

Como consultar o local de votação?

A consulta ao local de votação pode ser feita no Portal do TSE, basta preencher o nome completo ou o número do título na opção “onde votar”.