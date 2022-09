Ele renovou com o Santos e pode tirar o espaço que Bryan Angulo vinha conquistando

- Publicidade -

O Santos anunciou, nesta quinta-feira, a renovação de contrato do meia-atacante Lucas Barbosa até 31 de julho de 2026. O antigo vínculo do jogador de 21 anos terminaria em agosto de 2025. O camisa 21 chegou nas categorias de base do Peixe em 2019. O meia-atacante atuou pelos profissionais em duas partidas no início de 2021, ainda sob o comando de Ariel Holan, mas retornou para a equipe sub-20.

Nesta temporada, o jogador ganhou destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo um dos artilheiros do Santos, que terminou como vice-campeão no torneio. Depois da competição foi promovido ao elenco principal. Até aqui foram 30 jogos disputados, com três gols marcados e quatro assistências.

Isso afeta diretamente um dos equatorianos do elenco do Santos: o atacante Bryan Angulo. Mesmo com os dois jogando em posições diferentes no campo, a preferência do técnico Lisca pelos jovens das divisões de base do alvinegro praiano é nítida. Porém, o centroavante vem reconquistando o seu espaço no Peixe.

O próximo compromisso do time da Vila Belmiro é fora de casa, no sábado (10), diante do Ceará. O Santos ainda nutre esperanças de conseguir uma posição melhor na tabela do Campeonato Brasileiro, buscando se classificar para a Copa Libertadores da América. E caso Marcos Leonardo seja convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, Angulo é a primeira opção no ataque.