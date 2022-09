“Elas vão pagar por tudo o que fizeram” diz mãe após encontrar bebê de 7 meses que estava sumida há 3 dias

- Publicidade -

Mãe reencontra bebê de 7 meses que tinha sido raptada na última sexta-feira, 9 de setembro. De acordo com a polícia, a menina passa bem. Segundo informações do portal Metrópoles, a suspeita de sumir com a criança é Natália Santos Sousa, de 26 anos. Ela foi detida e será ouvida nesta segunda-feira, na 33ª Delegacia de Polícia de Santa Maria. “Meu coração finalmente desapertou, pois minha filha está viva. Ela, agora, está no braço da minha amiga, que me ajudou nas buscas. Foram três dias sem minha filha, mas o sofrimento acabou. Elas vão pagar por tudo o que fizeram”, disse a mãe da bebê, Camila Alves, 24 anos.

Camila dividia o mesmo lote com Natália, em Santa Maria. Em depoimento, a mãe afirmou que a vizinha pediu para sair com o bebê e disse que iria a uma loja de celulares e não voltou mais. As imagens foram gravas pelas câmeras de segurança do comércio. Ainda segundo informações do Metrópoles, em seguida, Natália visitou conhecidos e apresentou a criança como filha e fugiu.

A família de Natália disse à polícia que ela teve um filho no início do ano, mas a criança morreu antes de completar um mês de vida e que ela pode ter “confundido as coisas” ao fugir com a filha da amiga. Disseram ainda que ela é usuária de entorpecentes, tem temperamento agressivo e costuma ameaçar os parentes.

“Eu tinha confiança nela. Agora, não tenho mais, pois sei quem ela é. Vou pensar na minha filha, que está bem. Graças a Deus, os policiais a encontraram”, disse Camila ao chegar à 33ª Delegacia de Polícia de Santa Maria. A criança será levada ao hospital para passar por exames. “Estou muito feliz que a encontrei sã e salva. Eu orei para Deus me mostrar onde minha filha estava. Sofri muito porque sou mãe”, finaliza Camila.