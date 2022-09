Edy Bastos, carioca radicado no Acre há mais de 30 anos, colocou seu nome à disposição da população para deputado estadual pelo PCdoB.

- Publicidade -

Professor, psicólogo, músico, militante dos movimentos sociais e ativista do Movimento Negro, Bastos disponibilizou seu currículo no material de campanha.

“Muitos reclamam de pessoas despreparadas para assumirem cargos públicos, por isso disponibilizei meu currículo que inclui graduação em Psicologia e em História, pós-graduação em Psicologia do Trânsito e Professor do curso de pós-graduação em Cultura Afro-Brasileira” da UFAC, diz o candidato concursado do Creas de Feijó.

Edy Bastos defende bandeiras como-a efetivação das políticas públicas já existentes; a causa dos portadores de autismo e seus familiares; fortalecimento de políticas públicas de combate a intolerância religiosa.

O fortalecimento institucional dos fazedores de cultura, o cuidado da saúde mental da população em geral e dos trabalhadores, 30 horas para os profissionais da psicologia assim como o piso salarial da categoria, fortalecimento dos programas de combate à violência contra a mulher, criança e adolescente, fortalecimento das políticas de assistência social, da agricultura familiar urbana e periurbana e o fortalecimento dos conselhos de direitos e fortalecimento da música autoral, teatro, juninas, blocos carnavalescos, hip-hop, capoeira, com fins de criação de festivais específicos.